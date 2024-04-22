«Ленин — гриб»: как появился мем доинтернетовской эпохи

Гриб или не гриб, вот в чём вопрос



11 января 1991 год музыкант-авангардист, актёр, идеолог «Поп-механики» Сергей Курёхин вышел в эфир Пятого канала с сенсацией. Почти тридцать минут он с серьёзным лицом развивал теорию о том, что Владимир Ленин — гриб. Странное утверждение горячо поддерживал журналист Сергей Шолохов.



На создание сюжета Курёхина вдохновила передача о смерти Сергея Есенина, в которой ведущий нелепым образом доказывал, что поэта убили. По мнению публициста Дмитрия Галковского, на автора мистификации могло повлиять произведение «Красное колесо» Александра Солженицына, где Ленин несколько раз сравнивается с грибом.





Сергей Курёхин. Фото: kuryokhin.net



Сергей Курёхин начал свой рассказ с мексиканских кактусов и постепенно подвёл зрителей к главной гипотезе: вождь революции в больших количествах ел галлюциногенные грибы, поэтому сам стал одним из них. Тезис он подкрепил снимками Ленина со странным предметом на столе и цитатой из письма Плеханову.



Градус абсурдности достиг максимума, когда ведущий передачи сказал, что гриб — это радиоволна, а значит и сам Владимир Ильич. Якобы если прочитать псевдоним Ульянова наоборот, то получится «нинель». Так, согласно Курёхину, назвается французское блюдо из грибов. А броневик, на котором выступал Ленин, внешне практически идентичен грибнице.



В программе даже нашлось место интервью с экспертами. Например, Сергей Шолохов беседовал с Владимиром Куликовым, председателем международного сообщества «Грибы в защиту мира». Чтобы почувствовать всю комичность сюжета, предлагаем вам посмотреть его целиком.





Неужели все поверили?



Долгие годы телевидение было одним из главных источников достоверной информации, поэтому всё сказанное в эфире автоматически становилось правдой. Зрители поверили в курёхинскую теорию, их даже не смутил смех ведущих в конце передачи. Тем более, в то время, эпоху гласности, с экранов всё чаще звучали малоизвестные факты из советской истории.



На следующий день после выхода программы делегация большевиков пришла в Ленинградский обком КПСС и спросила заведующую идеологическим отделом Галину Баринову о грибной сущности Владимира Ильича. Обеспокоенным гражданам она ответила, что «млекопитающее не может быть растением».



Вот что вспоминал Сергей Шолохов о реакции на мистификацию: «Общество раскололось на сторонников теории и тех, кто ей противился. После эфира я улетел за границу в командировку, где жёны русских эмигрантов-капиталистов то и дело сообщали, что посмотрели наш эфир, и расспрашивали подробности о грибах и их влиянии на личность вождя революции. А тем временем на родине развернулась большая полемика, вышло много публикаций на эту тему, в том числе наши — много боёв велось в газете "Смена"».